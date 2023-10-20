  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Хадера
  4. Жилой квартал Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera

Жилой квартал Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera

Хадера, Израиль
от
$465,548
;
8
ID: 33903
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Français Français
БЖ Небольшая, очень симпатичная 3-х комнатная квартира эксклюзивная в самом центре города и тихая в Хадере! Характеристики: - Квартира 3 комнаты площадью около 70 м2, - Терраса, - На 4-м этаже на 6, - Лифт, - Кадастр! - Отличное место! - Отличная цена! У подножия здания находится супермаркет Carrefour, детский сад и несколько минут от автовокзала и дорог. Рядом с франкоязычной общиной Кавод Хатора. Отличные инвестиции! Премиум прокат! Рафель Бенгигуи, RE/MAX Хадера Профессиональная лицензия 313736

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
