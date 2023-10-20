Жилой квартал Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera

БЖ Небольшая, очень симпатичная 3-х комнатная квартира эксклюзивная в самом центре города и тихая в Хадере! Характеристики: - Квартира 3 комнаты площадью около 70 м2, - Терраса, - На 4-м этаже на 6, - Лифт, - Кадастр! - Отличное место! - Отличная цена! У подножия здания находится супермаркет Carrefour, детский сад и несколько минут от автовокзала и дорог. Рядом с франкоязычной общиной Кавод Хатора. Отличные инвестиции! Премиум прокат! Рафель Бенгигуи, RE/MAX Хадера Профессиональная лицензия 313736