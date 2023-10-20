Жилой квартал Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
БЖ
Небольшая, очень симпатичная 3-х комнатная квартира эксклюзивная в самом центре города и тихая в Хадере!
Характеристики:
- Квартира 3 комнаты площадью около 70 м2,
- Терраса,
- На 4-м этаже на 6,
- Лифт,
- Кадастр!
- Отличное место!
- Отличная цена!
У подножия здания находится супермаркет Carrefour, детский сад и несколько минут от автовокзала и дорог.
Рядом с франкоязычной общиной Кавод Хатора.
Отличные инвестиции! Премиум прокат!
Рафель Бенгигуи, RE/MAX Хадера
Профессиональная лицензия 313736
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно