Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret

Раанана, Израиль
от
$1,72 млн
;
8
ID: 33592
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Français Français
Очаровательный дом на 2 этажах. Первая терраса на передней части дома и сад на заднем дворе с фруктовыми деревьями. Успокойся. 1-й уровень: большая гостиная с кухней гостиной и главной спальней с видом на сад. На этаже 3 большие спальни и офисная площадь большая терраса 60 м2. Дом сдается в аренду до 2028 года

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

