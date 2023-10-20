  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Jerusalem mamilla david village

Жилой квартал Jerusalem mamilla david village

Иерусалим, Израиль
от
$3,73 млн
15.04.2025
$3,73 млн
11.04.2025
$3,79 млн
02.04.2025
$3,90 млн
16.02.2025
$2,90 млн
07.01.2025
$2,83 млн
;
9
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24400
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В самом сердце Мамиллы, а также в знаменитом проекте David Village Legacy, здесь находятся прекрасные 4 комнаты площадью 120 м2 с террасой площадью 13 м2 Soucah с просторной гостиной, очень большим мастер-люксом, 2 ванными комнатами, 3 туалетом + погребом и 1 парковочным местом.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Beau deux pieces renove a proximite du parc de bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$474,721
Жилой квартал Au coeur de talbiey
Иерусалим, Израиль
от
$1,01 млн
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,56 млн
Жилой квартал Appartement de luxe exceptionnel a har homa - jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$876,408
Жилой квартал Au centre
Иерусалим, Израиль
от
$806,183
Вы просматриваете
Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Иерусалим, Израиль
от
$3,73 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Жилой квартал Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$2,47 млн
ПРОДАЖА - 4 ЧАСТИ - ТЕЛЬ АВИВ-ЯФО Тихая улица рядом с Бен-Гурион и Бен-Иегуда 2-й этаж из 6 122 м2 в общей сложности (104 м2 внутри + 14 м2 терраса) 4 м2 хранилище на этаже -1 2 смежных парковочных места в роботизированной системе парковки Спальня с ванной комнатой Общая ванная комнат…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Le reve devenu realite a bayt vegan - jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Le reve devenu realite a bayt vegan - jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$5,56 млн
Роскошь и уникальный дуплекс, 515 квадратных метров нетто (около 1000 квадратных метров брутто). 6 спален, 6 ванных. Входной уровень: 76 квадратных метров парковки, 2 склада и зона обслуживания бассейна Развлекательный уровень: примерно 300 квадратных метров с бассейном с подогревом, джакузи…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Un tout nouvel appartement a ramat aviv gimel
Жилой квартал Un tout nouvel appartement a ramat aviv gimel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,60 млн
Это совершенно новая квартира в востребованном районе Рамат-Авив-Гимел. Расположенная в 19-этажной башне на улице Ахимейр, эта квартира предлагает жилую площадь 85 м2 с террасой 15 м2. Разработанная архитектором Авнером Яшаром, башня имеет высококлассные удобства, такие как открытый бассейн,…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации