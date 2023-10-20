Жилой квартал Jerusalem mamilla david village

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В самом сердце Мамиллы, а также в знаменитом проекте David Village Legacy, здесь находятся прекрасные 4 комнаты площадью 120 м2 с террасой площадью 13 м2 Soucah с просторной гостиной, очень большим мастер-люксом, 2 ванными комнатами, 3 туалетом + погребом и 1 парковочным местом.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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ПРОДАЖА - 4 ЧАСТИ - ТЕЛЬ АВИВ-ЯФО
Тихая улица рядом с Бен-Гурион и Бен-Иегуда
2-й этаж из 6
122 м2 в общей сложности (104 м2 внутри + 14 м2 терраса)
4 м2 хранилище на этаже -1
2 смежных парковочных места в роботизированной системе парковки
Спальня с ванной комнатой
Общая ванная комнат…
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