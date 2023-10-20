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Жилой квартал Spacieux

Иерусалим, Израиль
от
$2,68 млн
27.04.2025
$2,68 млн
02.03.2025
$2,75 млн
10.02.2025
$2,72 млн
01.01.2025
$2,73 млн
;
10
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ID: 24034
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Дата обновления: 27.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Продается в Talpiot Nord - Penthouse 6 комнат площадью около 180 м2 и балкон площадью 40 м2 с видом на Храмовую гору Новые, разработанные по высоким и ярким стандартам 4 воздушные направления 4 ванные комнаты стоянка

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,68 млн
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