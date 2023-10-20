  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate

Жилой квартал Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate

Ашдод, Израиль
от
$1,19 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 33506
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Редкая жемчужина! Городская квартира 4 номера новая, резиденция с бассейном Димри, 140м2 + 20м2 терраса + балкон 10м2, подвал, парковка, кондиционер, 21-й этаж южнее. Никогда не жил, сразу свободен

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Ашдод, Израиль
от
$830,775
Жилой квартал Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Ашкелон, Израиль
от
$579,975
Жилой квартал Immeuble neuf vue magnifique
Раанана, Израиль
от
$1,03 млн
Жилой квартал Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,88 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Ашдод, Израиль
от
$1,19 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Показать все Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Хадера, Израиль
от
$1,44 млн
БЖ Новая эксклюзивность, в категории «СОБРАНИЕ» Французское отделение RE/MAX Hadera ✨Мечтаете о новом, высококлассном, неработающем доме, идеально подходящем для вашей семьи? БХ, вот она! ✨ Дом с 6 комнатами (165 м2), ✨ Дом как новый – всего 3 года! ✨ Расположен в очень популярном и зеленом…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Au centre agreable bel appartement bonne affaire en bon etat
Жилой квартал Au centre agreable bel appartement bonne affaire en bon etat
Жилой квартал Au centre agreable bel appartement bonne affaire en bon etat
Жилой квартал Au centre agreable bel appartement bonne affaire en bon etat
Жилой квартал Au centre agreable bel appartement bonne affaire en bon etat
Показать все Жилой квартал Au centre agreable bel appartement bonne affaire en bon etat
Жилой квартал Au centre agreable bel appartement bonne affaire en bon etat
Ашкелон, Израиль
от
$460,845
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Жилой квартал Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Жилой квартал Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Жилой квартал Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Жилой квартал Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Показать все Жилой квартал Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Жилой квартал Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Ашдод, Израиль
от
$3,92 млн
Вилла в Израиле Ашдод Район Алеф с внутренним архитектором 460 м2 жилая площадь +террариум 700 Бассейн для купания 8,40 м х 4,80 м - Первый этаж: гостиная / столовая / современная полностью оборудованная кухня / отдельный туалет / прачечная. 1-й уровень: 2 большие спальни, включая одну с гар…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации