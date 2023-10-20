  1. Realting.com
  Израиль
  Раанана
  Жилой квартал Maison avec piscinecentre ville raanana

Жилой квартал Maison avec piscinecentre ville raanana

Раанана, Израиль
от
$9,405
;
7
ID: 33403
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Центральный округ
  Район
    Petah Tikva Subdistrict
  Город
    Раанана

О комплексе

Вилла в центре города Раанана. Тихая улица возле школы Билоу. Уровень 1: очень большая гостиная с обеденной зоной. Отдельная кухня. мастер спальня гардеробная с видом на бассейн. Уровень 2: 3 спальни 2 ванные комнаты. Уровень 3: один люкс. Под землей: большая комната и мамочка. Бассейн и сад. Парковка

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

