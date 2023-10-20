  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Penthouse near baka

Жилой квартал Penthouse near baka

Иерусалим, Израиль
от
$2,98 млн
;
Жилой квартал Penthouse near baka
1
Оставить заявку
ID: 33692
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Проче Бака. Пентхаус 206м2 +50м2 терраса, тренажерный зал, пещера, аск-чаббат, парковка. 9500000 ш. Ливрейсон 3 анс.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,724
Жилой квартал Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Бат-Ям, Израиль
от
$1,54 млн
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$579,975
Жилой квартал A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Ашдод, Израиль
от
$1,975
Жилой квартал Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,04 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Penthouse near baka
Иерусалим, Израиль
от
$2,98 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Au centre
Жилой квартал Au centre
Жилой квартал Au centre
Жилой квартал Au centre
Жилой квартал Au centre
Показать все Жилой квартал Au centre
Жилой квартал Au centre
Иерусалим, Израиль
от
$899,745
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Stop appartement 4 pieces neuf a netivot
Жилой квартал Stop appartement 4 pieces neuf a netivot
Жилой квартал Stop appartement 4 pieces neuf a netivot
Жилой квартал Stop appartement 4 pieces neuf a netivot
Жилой квартал Stop appartement 4 pieces neuf a netivot
Показать все Жилой квартал Stop appartement 4 pieces neuf a netivot
Жилой квартал Stop appartement 4 pieces neuf a netivot
Нетивот, Израиль
от
$467,115
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Показать все Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Ашдод, Израиль
от
$1,35 млн
Просторная квартира в Ашдоде на продажу с невероятным видом на море Великолепная резиденция, 5 просторных номеров с потрясающей террасой с видом на море. 3,20 метра высотой под потолком, 3 WC, 2 ванные комнаты. Рядом с пляжем и всеми удобствами
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации