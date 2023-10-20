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Жилой квартал Penthouse a vendre a jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$8,15 млн
;
7
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ID: 25809
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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Внутренняя площадь: 290 м2 4 спальни 3 полные ванные комнаты Полностью отремонтирован и со вкусом обставлен Расположен на 4-м этаже Частная терраса на крыше 135 м2 Терраса 30 м2 с потрясающим видом Расположен в тихом и приятном районе

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Penthouse a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$8,15 млн
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