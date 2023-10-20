  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca

Жилой квартал Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca

Иерусалим, Израиль
от
$940,500
20.02.2026
$940,500
02.04.2025
$814,610
;
4
ID: 25645
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

В самом центре города, недалеко от трамвая и в 10 минутах ходьбы от мамиллы: небольшое новое 3-этажное здание с вестибюлем, лифты шаббат и красивый зеленый внутренний дворик! Апартаменты 2 номера 58м2 + балкон Сукка, очень светлая, просторная, полностью устроенная и меблированная внутренним архитектором, защищенная комната (мамад), центральный кондиционер, радиатор отопления, ванная комната / баня, частная парковка.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
