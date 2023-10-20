Жилой квартал Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
В самом центре города, недалеко от трамвая и в 10 минутах ходьбы от мамиллы: небольшое новое 3-этажное здание с вестибюлем, лифты шаббат и красивый зеленый внутренний дворик!
Апартаменты 2 номера 58м2 + балкон Сукка, очень светлая, просторная, полностью устроенная и меблированная внутренним архитектором, защищенная комната (мамад), центральный кондиционер, радиатор отопления, ванная комната / баня, частная парковка.
Иерусалим, Израиль
