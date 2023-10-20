Жилой квартал Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Апартаменты 5 комнат - 166м2 - Гиват Шауль Иерусалим
Балкон 12 м2 - (Сукка 4 м2), 5-й этаж
Столовая, кухня
4 спальни (мамад) 3 ванные комнаты, 3 туалета
Пряди, кондиционер, порошок хемы, радиаторы, газовый водонагреватель
Бронированная дверь, 1 парковка, 1 подвал, лифт, доступ для инвалидов
Цена: 6 200 000 шекелей
(Эта награда не включает комиссию нашего агентства)
Для получения дополнительной информации или для организации визита,
Позвоните нам, не дожидаясь
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно