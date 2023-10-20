  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem

Жилой квартал Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,94 млн
20.02.2026
$1,94 млн
21.05.2025
$1,74 млн
;
5
ID: 26089
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Апартаменты 5 комнат - 166м2 - Гиват Шауль Иерусалим Балкон 12 м2 - (Сукка 4 м2), 5-й этаж Столовая, кухня 4 спальни (мамад) 3 ванные комнаты, 3 туалета Пряди, кондиционер, порошок хемы, радиаторы, газовый водонагреватель Бронированная дверь, 1 парковка, 1 подвал, лифт, доступ для инвалидов Цена: 6 200 000 шекелей (Эта награда не включает комиссию нашего агентства) Для получения дополнительной информации или для организации визита, Позвоните нам, не дожидаясь

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
