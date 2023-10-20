  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Magnifique 3 pces avec balcon soucca

Жилой квартал Magnifique 3 pces avec balcon soucca

Иерусалим, Израиль
от
$830,775
20.02.2026
$830,775
20.05.2025
$744,385
;
7
Оставить заявку
ID: 26012
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В самом востребованном месте Кирьят-Йовель – на границе Рамат-Деньи и Рамат-Шарет, недалеко от будущей трамвайной линии, в нескольких минутах от торгового центра Малха, парков и общественного транспорта. В недавнем здании после арматуры (Тама 38), с лифтом Шаббата и выходом полностью без ступеней, находится современная 3-комнатная квартира, построенная всего несколько лет назад. Площадь 77 м2 хорошо устроена, яркая с двумя ориентациями! Красивая терраса площадью 12 м2, частично адаптированная для Сокки, с открытым и зеленым видом. Квартира также включает: • Мастер-люкс с ванной комнатой • Дополнительная ванная комната с ванной Безопасная комната (Мамед) • Центральный кондиционер • Наземное отопление • Частная складская комната, зарегистрированная в кадастре (Табу)

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Special investisseur
Ашкелон, Израиль
от
$445,170
Жилой квартал Bonne occasion
Ашкелон, Израиль
от
$438,900
Жилой квартал Magnifique 5 pieces vue mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,32 млн
Жилой квартал En plein coeur de makor haim
Иерусалим, Израиль
от
$2,35 млн
Жилой квартал Dans rue calme dans un immeuble neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Иерусалим, Израиль
от
$830,775
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Жилой квартал Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Жилой квартал Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Жилой квартал Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Жилой квартал Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Жилой квартал Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Жилой квартал Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,36 млн
5 номеров новая квартира 133м2 с террасой 22м2 на 14-15 и 18 этаже в Кириате Йовел Иерусалим Рядом с трамваями и магазинами Вид зазора Парковка и погреб включены Немедленный въезд Цена от 4.350.00,000sh Исключая агентские сборы
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rez de jardin neuf dans emplacement demande
Жилой квартал Rez de jardin neuf dans emplacement demande
Иерусалим, Израиль
от
$1,20 млн
В районе Кирьят-Йовель, граница Рамат-Дения, в 150 метрах от будущей линии Голомбского трамвая, недалеко от автомагистрали Бегин для выхода из города. У входа на улицу Авраама Штерена, в новом строящемся проекте с доставкой в течение 30 месяцев. В бутик-здании с вестибюлем и парковкой и лифт…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Жилой квартал Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Жилой квартал Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Жилой квартал Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Жилой квартал Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Показать все Жилой квартал Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Жилой квартал Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,52 млн
Прекрасная квартира с открытым видом, в нескольких минутах от Гордон-Бич - 3 комнаты - 1 спальня, 1 меньшая комната и гостиная 6 этаж с лифтом - Поверхность: жилая площадь 60 м2 + 8 м2 террасы Новая квартира, оформленная архитектором - Кондиционер Fujitsu Central - Мамад (безопасная комната)…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации