  2. Израиль
  3. Ашкелон
  Жилой квартал Dans rue calme

Жилой квартал Dans rue calme

Ашкелон, Израиль
от
$517,275
20.02.2026
$517,275
26.03.2025
$463,485
;
8
ID: 25499
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Другие комплексы
Жилой квартал Bonne occasion
Ашкелон, Израиль
от
$467,115
Immobilier.co.il
Жилой квартал Spacieux
Ашкелон, Израиль
от
$768,075
Immobilier.co.il
Жилой квартал Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,85 млн
Для продажи: квартира Superb 5 Bedroom Duplex в Ашдоде Марина Top Standing - 2 минуты от пляжа Мы предлагаем эту великолепную 5-комнатную двухкомнатную квартиру, расположенную в одном из самых популярных районов Ашдода, недалеко от пляжа и Марины. Идеально расположенная, эта квартира предла…
Immobilier.co.il
