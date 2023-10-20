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Жилой квартал Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,77 млн
11.05.2025
$1,77 млн
07.04.2025
$1,83 млн
;
10
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ID: 25685
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

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Недавно построенная квартира, идеально расположенная в нескольких шагах от пляжа и оживленного центра города Тель-Авива. Новая 4-комнатная квартира с террасой - Рядом с Центром Дизенгофа 4 комнаты, 83 м2 Просторная солнечная терраса 10 м2 Гостиная с открытой кухней Родительский люкс с частной ванной комнатой Дополнительное безопасное помещение (Мамед) и другое помещение (всего 3 комнаты) Дополнительная ванная комната с гостевым туалетом 2 этаж на 6 этаже с лифтом Частная парковка (робототехника) Тройная выставка - Юг / Запад / Север Идеально подходит для проживания или для инвестиций! Цена: 6 500 000 Нис

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,77 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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