  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Bonne occasion clair endroit calme

Жилой квартал Bonne occasion clair endroit calme

Иерусалим, Израиль
от
$1,13 млн
20.02.2026
$1,13 млн
06.05.2025
$1,01 млн
;
6
ID: 25849
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Français Français
Эксклюзивность – светлая и просторная квартира! Барон Хирш, Кирьят Район Моше, Иерусалим ✨ Девять, девять, девять! ✨Продается: красивая 5-комнатная квартира, после расширения TAMA 38. Площадь: 93 м2 брутто + терраса Сукка Яркая квартира с 3 выставками Просторный и хорошо организованный Тихий и приятный район Лифт. Редкое добро в мирной обстановке! Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и посещения.

Иерусалим, Израиль
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
