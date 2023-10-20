Жилой квартал Bonne occasion clair endroit calme

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Эксклюзивность – светлая и просторная квартира!
Барон Хирш, Кирьят Район Моше, Иерусалим
✨ Девять, девять, девять! ✨Продается: красивая 5-комнатная квартира, после расширения TAMA 38.
Площадь: 93 м2 брутто + терраса Сукка
Яркая квартира с 3 выставками
Просторный и хорошо организованный
Тихий и приятный район
Лифт.
Редкое добро в мирной обстановке! Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и посещения.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг
