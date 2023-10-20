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Жилой квартал Bureau a louer a jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$4,775
14.05.2025
$4,775
28.04.2025
$4,214
;
3
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ID: 25803
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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Расположен в самом востребованном районе Иерусалима, в аутентичном, пастырском и тихом комплексе. Большое основное пространство Зал заседаний 63 м2 9 отдельных офисов с окнами, от 11 до 17 м2 каждый Хорошо сохранившийся лифт Вариант парковки

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Bureau a louer a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$4,775
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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