Жилой квартал Spacieux

Иерусалим, Израиль
от
$2,04 млн
20.02.2026
$2,04 млн
09.07.2025
$1,83 млн
;
4
ID: 26701
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Реабилитационный район, центральное расположение. 4 номера 100 квадратных метров, квартира с большим потенциалом, очень просторная, 4 направления, балкон, сукка и парковка.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Michkenot haouma jerusalem centre
Иерусалим, Израиль
от
$1,98 млн
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$1,25 млн
Жилой квартал Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Ашдод, Израиль
от
$736,725
Жилой квартал Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Хадера, Израиль
от
$1,03 млн
Жилой квартал Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Бат-Ям, Израиль
от
$924,825
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,04 млн
