  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Beau 3 pieces renove avec balcon soucca

Жилой квартал Beau 3 pieces renove avec balcon soucca

Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
20.02.2026
$1,03 млн
02.04.2025
$926,970
;
3
Оставить заявку
ID: 25642
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал En plein centre de bait vagan
Иерусалим, Израиль
от
$2,66 млн
Жилой квартал Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
Жилой квартал A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
Жилой квартал Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,98 млн
Жилой квартал Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Иерусалим, Израиль
от
$940,500
Вы просматриваете
Жилой квартал Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Показать все Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$783,750
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Герцлия, Израиль
от
$1,71 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Жилой квартал Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Жилой квартал Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Жилой квартал Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Жилой квартал Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Показать все Жилой квартал Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Жилой квартал Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Тель-Авив, Израиль
от
$2,16 млн
Апартаменты Новые 4 номера с террасой - Рядом с центром Дизенгофа Недавно построенная квартира в привилегированном месте, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и оживленного центра Тель-Авива. • 4 комнаты, 92 м2 • Просторная солнечная терраса 15 м2 • Гостиная с открытой кухней • Родительский …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации