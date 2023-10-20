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Жилой квартал A vendre appartement a arnona

Иерусалим, Израиль
от
$870,790
02.04.2025
$870,790
17.02.2025
$873,270
08.01.2025
$851,570
08.01.2025
$906,510
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10
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ID: 24455
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Квартира на продажу в Арноне, улица Равадим, квартира с характером, 3,5 номера, 86 квадратных метров, первый этаж, выход во двор, отдельный блок 20 квадратных метров, зарегистрированный как хранилище

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал A vendre appartement a arnona
Иерусалим, Израиль
от
$870,790
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