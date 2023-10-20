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Жилой квартал Dans un immeuble neuf

Иерусалим, Израиль
от
$1,545
02.04.2025
$1,545
26.02.2025
$1,551
26.02.2025
$1,549
06.02.2025
$1,524
28.12.2024
$1,530
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Жилой квартал Dans un immeuble neuf
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ID: 23741
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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Местоположение Иерусалим Центр Город Недавнее здание стоит с красивым вестибюлем и лифтами. Квартира 2 номера 44м2 просторная и хорошо устроенная, с балконом 6м2, на 6-м этаже. Квартира включает в себя две светлые комнаты, включая мамад-комнату (защищенную комнату). Кроме того, квартира оборудована большим стенным шкафом для оптимального хранения в спальне и электрической плитой на кухне. приманка 670/месяц Арнона: 300 шекелей/месяц

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,545
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