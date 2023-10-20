Жилой квартал Dans un immeuble neuf

Местоположение Иерусалим Центр Город Недавнее здание стоит с красивым вестибюлем и лифтами. Квартира 2 номера 44м2 просторная и хорошо устроенная, с балконом 6м2, на 6-м этаже. Квартира включает в себя две светлые комнаты, включая мамад-комнату (защищенную комнату). Кроме того, квартира оборудована большим стенным шкафом для оптимального хранения в спальне и электрической плитой на кухне. приманка 670/месяц Арнона: 300 шекелей/месяц