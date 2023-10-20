Жилой квартал Dans un immeuble neuf

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Местоположение Иерусалим Центр Город Недавнее здание стоит с красивым вестибюлем и лифтами. Квартира 2 номера 44м2 просторная и хорошо устроенная, с балконом 6м2, на 6-м этаже. Квартира включает в себя две светлые комнаты, включая мамад-комнату (защищенную комнату). Кроме того, квартира оборудована большим стенным шкафом для оптимального хранения в спальне и электрической плитой на кухне. приманка 670/месяц Арнона: 300 шекелей/месяц
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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Исключительная квартира в Мекор Хаим, недалеко от Баки и Эмека Рефаима
Расположен у подножия парка Хамесила, в новом и высококлассном бутик-здании (с элегантным лобби, лифтом Шаббат и подземной парковкой). Квартира из 4 комнат площадью 93 м2 плюс балкон площадью 9 м2, где тщательно продуман…