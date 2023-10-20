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Жилой квартал Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov

Тель-Авив, Израиль
от
$3,23 млн
;
6
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ID: 25579
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
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Уникальный дуплекс 5 номеров в самом сердце Тель-Авива - Бограшов Расположенный недалеко от пляжа и оживленных улиц Бограшовского района, этот дуплекс предлагает идеальную среду обитания между городской динамичностью и спокойствием. 5 штук 4 комнаты 2 ванные комнаты 3 туалета 4-й и 5-й этажи 135 м2 жилая площадь + 58 м2 терраса Парковка пещера Цена: 11 500 000 Нис Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации и организовать посещение!

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Тель-Авив, Израиль
от
$3,23 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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