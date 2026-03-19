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Вилла "Рark Family"

Убуд, Индонезия
от
$152,000
;
9
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ID: 3721
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Убуд
  • Адрес
    Jalan Raya Ubud

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

О комплексе

Виллы с лучшей семейной инфраструктурой на Бали!!!

"Рark Family" находится в культурной и интеллектуальной столице острова —
Убуде. Здесь есть все, что нужно для комфортной жизни, развития и образования ваших детей.

"Рark Family" -110 вилл расположенных среди тропической природы джунглей.

4,1 гектара закрытой охраняемой территории

8000 м2 семейной инфраструктуры: 5000 м2 кондиционируемые помещения; 3000 м2 - уличная инфраструктура

Для детей: танцевальная,художественная и вокальная студии,
робототехника; центр здоровья (педиатр,стоматолог, логопед)
Для родителей: рестораны, кофейня,пекарня, СПА, фитнес, йога, косметолог,
коворкинг

Для семьи: олимпийский бассейн, теннисный корт, волейбол, баскетбол.

Рark Family :

1. Безопасность. Закрытая территория без проезжей части
с байками, здесь нет собак или посторонних людей.

2. Качество:

У нас уже есть построенный проект - самый известный на Бали инфраструктурный центр РАRQ UBUD. Вы можете приехать на место и вживую оценить качество проделанной работы.

3.Мультикультурность

Ваши соседи - это семейные пары и семьи с детьми со всех уголков мира. В этом
окружении ребенок с самого детства будет говорить на двух языках.

4. Природа на максимум

Рark Family располагается в самом живописном районе Убуда - комплексс трех сторон окружен реками, рисовыми плантациями и джунглями. На территории мы оставляем все большие деревья и гармонично вписываем их в дизайн комплекса.

Почему инвесторы выбирают Рark Family ?

1. Пассивный доход на полном автопилоте!
Управляющая компания берет на
себя решение всех вопросов по сдаче виллы в аренду.

2. Удобная и быстрая система расчетов!
Инвестор получает чистую прибыль на любой счет и в любой
удобной для себя валюте. Мы перечисляем деньги раз в 3 месяца.

3. Не нужно заниматься налогами!
Управляющая компания занимается учетом, оптимизацией и
выплатой налогов. Мы обо всем позаботимся, вы просто получаете‚деньги на счет.

4. Высокая ликвидность

Мы выбираем лучшие локации на Бали и не просто строим
виллы, а создаем точки притяжения - концептуальные
комплексы с инфраструктурой для жизни, отдыха и развития.
Основываясь на нашем опыте, можем прогнозировать рост
стоимости недвижимости здесь после завершения строительства на 30%.

5. Быстрая окупаемость
Виллы на Бали пользуются ажиотажным спросом
для посуточной аренды. В месяц ваш заработок будет составлять около 2500$.

Есть различные варианты ! Пишите и мы поможем выгодно инвестировать!

Напишите нам и наша кампания поможет подобрать недвижимость, которая подходит именно вам. Мы очень ценим своих клиентов!

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 75.0 – 101.0
Цена за м², USD 1,970 – 2,154
Цена квартиры, USD 152,000 – 199,000

Местонахождение на карте

Убуд, Индонезия

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Вилла "Рark Family"
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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