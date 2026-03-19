Вилла "Рark Family"

Виллы с лучшей семейной инфраструктурой на Бали!!!
"Рark Family" находится в культурной и интеллектуальной столице острова —
Убуде. Здесь есть все, что нужно для комфортной жизни, развития и образования ваших детей.
"Рark Family" -110 вилл расположенных среди тропической природы джунглей.
4,1 гектара закрытой охраняемой территории
8000 м2 семейной инфраструктуры: 5000 м2 кондиционируемые помещения; 3000 м2 - уличная инфраструктура
Для детей: танцевальная,художественная и вокальная студии,
робототехника; центр здоровья (педиатр,стоматолог, логопед)
Для родителей: рестораны, кофейня,пекарня, СПА, фитнес, йога, косметолог,
коворкинг
Для семьи: олимпийский бассейн, теннисный корт, волейбол, баскетбол.
Рark Family :
1. Безопасность. Закрытая территория без проезжей части
с байками, здесь нет собак или посторонних людей.
2. Качество:
У нас уже есть построенный проект - самый известный на Бали инфраструктурный центр РАRQ UBUD. Вы можете приехать на место и вживую оценить качество проделанной работы.
3.Мультикультурность
Ваши соседи - это семейные пары и семьи с детьми со всех уголков мира. В этом
окружении ребенок с самого детства будет говорить на двух языках.
4. Природа на максимум
Рark Family располагается в самом живописном районе Убуда - комплексс трех сторон окружен реками, рисовыми плантациями и джунглями. На территории мы оставляем все большие деревья и гармонично вписываем их в дизайн комплекса.
Почему инвесторы выбирают Рark Family ?
1. Пассивный доход на полном автопилоте!
Управляющая компания берет на
себя решение всех вопросов по сдаче виллы в аренду.
2. Удобная и быстрая система расчетов!
Инвестор получает чистую прибыль на любой счет и в любой
удобной для себя валюте. Мы перечисляем деньги раз в 3 месяца.
3. Не нужно заниматься налогами!
Управляющая компания занимается учетом, оптимизацией и
выплатой налогов. Мы обо всем позаботимся, вы просто получаете‚деньги на счет.
4. Высокая ликвидность
Мы выбираем лучшие локации на Бали и не просто строим
виллы, а создаем точки притяжения - концептуальные
комплексы с инфраструктурой для жизни, отдыха и развития.
Основываясь на нашем опыте, можем прогнозировать рост
стоимости недвижимости здесь после завершения строительства на 30%.
5. Быстрая окупаемость
Виллы на Бали пользуются ажиотажным спросом
для посуточной аренды. В месяц ваш заработок будет составлять около 2500$.
Есть различные варианты ! Пишите и мы поможем выгодно инвестировать!
Напишите нам и наша кампания поможет подобрать недвижимость, которая подходит именно вам. Мы очень ценим своих клиентов!