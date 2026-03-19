Вилла "Рark Family"

Виллы с лучшей семейной инфраструктурой на Бали!!!

"Рark Family" находится в культурной и интеллектуальной столице острова —

Убуде. Здесь есть все, что нужно для комфортной жизни, развития и образования ваших детей.

"Рark Family" -110 вилл расположенных среди тропической природы джунглей.

4,1 гектара закрытой охраняемой территории

8000 м2 семейной инфраструктуры: 5000 м2 кондиционируемые помещения; 3000 м2 - уличная инфраструктура

Для детей: танцевальная,художественная и вокальная студии,

робототехника; центр здоровья (педиатр,стоматолог, логопед)

Для родителей: рестораны, кофейня,пекарня, СПА, фитнес, йога, косметолог,

коворкинг

Для семьи: олимпийский бассейн, теннисный корт, волейбол, баскетбол.

Рark Family :

1. Безопасность. Закрытая территория без проезжей части

с байками, здесь нет собак или посторонних людей.

2. Качество:

У нас уже есть построенный проект - самый известный на Бали инфраструктурный центр РАRQ UBUD. Вы можете приехать на место и вживую оценить качество проделанной работы.

3.Мультикультурность

Ваши соседи - это семейные пары и семьи с детьми со всех уголков мира. В этом

окружении ребенок с самого детства будет говорить на двух языках.

4. Природа на максимум

Рark Family располагается в самом живописном районе Убуда - комплексс трех сторон окружен реками, рисовыми плантациями и джунглями. На территории мы оставляем все большие деревья и гармонично вписываем их в дизайн комплекса.

Почему инвесторы выбирают Рark Family ?

1. Пассивный доход на полном автопилоте!

Управляющая компания берет на

себя решение всех вопросов по сдаче виллы в аренду.

2. Удобная и быстрая система расчетов!

Инвестор получает чистую прибыль на любой счет и в любой

удобной для себя валюте. Мы перечисляем деньги раз в 3 месяца.

3. Не нужно заниматься налогами!

Управляющая компания занимается учетом, оптимизацией и

выплатой налогов. Мы обо всем позаботимся, вы просто получаете‚деньги на счет.

4. Высокая ликвидность

Мы выбираем лучшие локации на Бали и не просто строим

виллы, а создаем точки притяжения - концептуальные

комплексы с инфраструктурой для жизни, отдыха и развития.

Основываясь на нашем опыте, можем прогнозировать рост

стоимости недвижимости здесь после завершения строительства на 30%.

5. Быстрая окупаемость

Виллы на Бали пользуются ажиотажным спросом

для посуточной аренды. В месяц ваш заработок будет составлять около 2500$.

Есть различные варианты ! Пишите и мы поможем выгодно инвестировать!

Напишите нам и наша кампания поможет подобрать недвижимость, которая подходит именно вам. Мы очень ценим своих клиентов!