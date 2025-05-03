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Darton Global

Эстония, Таллин
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
1 месяц
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Español, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
darton-global.com
Об агентстве

Darton Global – международная компания, предлагающая премиальную недвижимость и эксклюзивные инвестиционные возможности по всему миру.

Мы работаем с проверенными активами в ключевых инвестиционных локациях, предлагая к покупке апартаменты, виллы, отели, коммерческую недвижимость и земельные участки. Наши клиенты – частные и институциональные инвесторы, которые ищут надежные активы с потенциалом роста, а также те, кто рассматривает недвижимость как инструмент сохранения и приумножения капитала.

Однако Darton Global – это не просто брокер, а глобальный инвестиционный хаб, предоставляющий доступ к уникальным инвестиционным возможностям, которых нет в открытом рынке.

Для VIP-клиентов мы создали закрытый инвестиционный клуб, участники которого получают эксклюзивный доступ к off-market сделкам, перспективным девелоперским проектам и инвестиционным возможностям на ранних стадиях. Вступая в клуб, инвесторы становятся частью элитного сообщества, получают приоритетное право на покупку лучших активов, доступ к персонализированным инвестиционным стратегиям и возможность участвовать в закрытых мероприятиях Darton Global.

 

Что получают члены клуба Darton Global?

✔ Доступ к эксклюзивным сделкам – девелоперские проекты, ранние стадии инвестирования, off-market недвижимость.

✔ Долевое участие в проектах – возможность входа в крупные девелоперские объекты с высокой доходностью.

✔ Индивидуальные инвестиционные стратегии – персонализированный подход к формированию инвестиционного портфеля.

✔ Закрытые мероприятия и инвест-туры – встречи с ведущими экспертами рынка, private networking.

✔ Глубокую аналитику рынков – исследования, прогнозы, отчеты по премиальной недвижимости.

Для получения информации об условиях вступления в клуб свяжитесь с нами, и мы предоставим все детали.

Благодаря глобальному охвату, международным связям и экспертизе в инвестициях в недвижимость, Darton Global объединяет инвесторов и премиальные активы, создавая возможности для роста капитала и формирования сильного инвестиционного портфеля.

 

Услуги

Darton Global предоставляет премиальные услуги в сфере инвестиций в недвижимость, предлагая клиентам доступ к лучшим активам и эксклюзивным инвестиционным возможностям по всему миру.

 

Наши услуги:

Подбор и продажа элитной недвижимости

Мы предлагаем тщательно отобранные апартаменты, виллы, отели, коммерческую недвижимость и земельные участки в ключевых инвестиционных локациях.

 

Доступ к закрытым инвестиционным сделкам

Клиенты Darton Global получают возможность входа в off-market проекты, ранние девелоперские стадии и премиальные объекты, которые недоступны на открытом рынке.

Закрытый инвестиционный клуб

Члены клуба Darton Global получают приоритетный доступ к лучшим инвестиционным активам, индивидуальные стратегии по росту капитала и возможность участвовать в приватных встречах и инвест-турах.

Инвестиционный консалтинг и сопровождение сделок

Мы помогаем клиентам выбирать наиболее перспективные активы, консультируем по стратегии инвестирования, сопровождаем юридическое оформление сделок и обеспечиваем финансовую прозрачность.

Аналитика рынков недвижимости

Наши клиенты получают детальные исследования, прогнозы и отчёты по рынку премиальной недвижимости, что позволяет принимать осознанные инвестиционные решения.

Управление активами и арендой

Мы предоставляем услуги по управлению недвижимостью, включая арендное сопровождение, оптимизацию налогов и повышение доходности объектов.

Darton Global – ваш надежный партнёр в мире премиальной недвижимости и стратегических инвестиций.

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 15:16
(UTC+3:00, Europe/Tallinn)
Понедельник
09:00 - 20:00
Вторник
09:00 - 20:00
Среда
09:00 - 20:00
Четверг
09:00 - 20:00
Пятница
09:00 - 20:00
Суббота
09:00 - 20:00
Воскресенье
09:00 - 20:00
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1 агентство 1 агент
Новостройки
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Резиденция в отельном комплексе
Резиденция в отельном комплексе
Чангу, Индонезия
от
$266,632
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Этот комплекс — не просто апартаменты, это идеальное сочетание роскоши, комфорта и взаимодействия с природой на берегу Индийского океана, в районе Чангу (Сесех). Приватные бассейны, джакузи или ванные комнаты в вашем апартаменте, централизованное кондиционирование воздуха, технологии умно…
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Жилой комплекс под управлением Ramada. Покупка юнита
Жилой комплекс под управлением Ramada. Покупка юнита
Кутух, Индонезия
от
$124,445
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Расположенный в живописном районе Букит на острове Бали, этот комплекс апартаментов предлагает идеальное сочетание природы, комфорта и инвестиционной привлекательности. Инфраструктура и удобства: Два изысканных ресторана, стильный бар и спа-центр для полного расслабления. Современ…
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Darton Global
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Жилой комплекс под управлением Best Western. Покупка юнита
Жилой комплекс под управлением Best Western. Покупка юнита
Средиземноморский регион, Турция
от
$195,605
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Жилой комплекс премиум-класса в районе Алтынташ города Анталия. Проект строится по концепции RESORT-STYLE LIVING, которая предполагает преимущества курорта, находясь в развитом мегаполисе. Концепция resort-style living представляет собой подход к проектированию и созданию общественных про…
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Резиденция в отельном комплексе
Резиденция в отельном комплексе
Kecamatan Karangasem, Индонезия
от
$178,515
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Предлагаем уникальную возможность инвестировать в премиум недвижимость на первой линии океана в одном из самых живописных уголков Бали — пляже Virgin в районе Карангасем, в 4,5 км от посёлка Чанди-Даса. Роскошный 4-этажный гостиничный комплекс включает 84 номера, каждый из которых предлаг…
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Резиденция в бутик отеле
Резиденция в бутик отеле
Унгасан, Индонезия
от
$116,007
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Гостиничный комплекс станет частью коллекции отелей международной сети Wyndham Hotels & Resorts. Wyndham Hotels & Resorts — это глобальная сеть из более 9 000 отелей в 95 странах мира. Ее стандарты гарантируют высокий уровень обслуживания, что будет способствовать привлекательности комплекса…
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Darton Global
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Квартиры
Смотреть все 5 объектов
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 8/16
Naya Residences, District One Naya at District One — уникальный жилой комплекс в престижн…
$495,000
Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/23
Binghatti Elite, разработанный компанией Binghatti, представляет собой уникальный 23-этажный…
$137,000
Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/37
Cove Boulevard от Imtiaz — жилой комплекс в Dubailand, Дубай, с планируемой сдачей в первом …
$179,000
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 5/5
Капитализация от проекта 35 % ROI(арнеда) 10% Ghaf Woods от Majid Al Futtaim — это сим…
$415,000
Наши агенты в Эстонии
Мария Гречко
Мария Гречко
11 объектов
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