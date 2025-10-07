Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда вилл в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Мони, Кипр
Вилла 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в потрясающую современную резиденцию, расположенную в районе Мони в недавно…
$6,166
в месяц
Вилла 3 спальни в Мони, Кипр
Вилла 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в потрясающую современную резиденцию, расположенную в районе Мони в недавно…
$5,893
в месяц
