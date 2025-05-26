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Долгосрочная аренда вилл в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Пиргос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла предлагает 4 спальни, каждая со своей террасой и невероятным видом, 4 ванные комнаты, …
$7,907
в месяц
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Вилла 6 спален в Пиргос, Кипр
Вилла 6 спален
Пиргос, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
FLEUR DE MER N-3 - NEXT TO PARKLANE Земля 260 m2, Крытая площадь Дом + подвал 246 м2, Крыша…
$7,907
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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