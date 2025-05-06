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Долгосрочная аренда вилл в Пейе, Кипр

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11 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный в красивой природной обстановке в центральном районе Пегеи Пафосского района, …
$2,491
в месяц
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Вилла 5 спален в Пейя, Кипр
Вилла 5 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Расположенный на склоне холма в районе Святого Георгия, проект расположен в захватывающем па…
$11,322
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Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Элегантная 4-комнатная вилла для аренды в Пегее, Пафос Эта прекрасно сохранившаяся вилла с 4…
$9,624
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Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Потрясающая вилла с 3 спальнями с частным садом для аренды Эта элегантная вилла с 3 спальня…
$8,492
в месяц
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Вилла 5 спален в Пейя, Кипр
Вилла 5 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
5 вилл с ванной комнатой в Пейе, с бассейном, новыми электрическими устройствами, новыми кон…
$4,529
в месяц
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Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
вилла 3b Коралловый залив. со всей необходимой мебелью и новой техникой в закрытом комплексе…
$3,170
в месяц
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Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Новая роскошная вилла, построенная в июле 2022 года: Удивительный вид на море и горы. 3-10…
$4,518
в месяц
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Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Потрясающая 4-комнатная вилла в Пейе Добро пожаловать в Ocean Pearls, роскошную виллу, расп…
$7,926
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Вилла 5 спален в Пейя, Кипр
Вилла 5 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Для аренды: 5 Спальня Отдельный угловой дом в Пейя, Пафос. - Закрытая площадь: 240 м2. -5 с…
$3,397
в месяц
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Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Аренда роскошной виллы, 3 спальни, 2 ванные комнаты. Супер расположение с потрясающим видом…
$6,227
в месяц
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Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
вилла 3b Коралловый залив. со всей необходимой мебелью и новой техникой в закрытом комплексе…
$6,227
в месяц
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