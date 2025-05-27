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Долгосрочная аренда вилл в Chloraka, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
С архитектурно современными влияниями эта резиденция расположена в идиллическом приморском р…
$10,167
в месяц
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Вилла 4 спальни в Chloraka, Кипр
Вилла 4 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
С архитектурно современными влияниями эта резиденция расположена в идиллическом приморском р…
$14,686
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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