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Долгосрочная аренда вилл в Limassol Municipality, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в район Лимасол, Кипр
Вилла 5 спален
район Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
5 спальня, Новая сборка, Unfurnished, Напольное отопление, Vrv A/c, Alarm/CCTV, Сауна, джаку…
$27,461
в месяц
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