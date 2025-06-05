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Долгосрочная аренда вилл в муниципалитете Пафос, Кипр

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Просторная вилла с 4 спальнями для аренды в Като Пафос Доступная для долгосрочной аренды, эт…
$9,106
в месяц
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Вилла 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Просторная вилла с 2 спальнями для аренды в Като Пафос Доступная для долгосрочной аренды, эт…
$5,464
в месяц
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Агентство
MYSPACE
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English, Русский
Вилла 5 спален в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 спален
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Просторная 5-комнатная вилла для аренды в Като Пафос Эта впечатляющая вилла с 5 спальнями, д…
$11,383
в месяц
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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