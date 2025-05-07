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Долгосрочная аренда вилл в Koinoteta Parekklesias, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Пареклисия, Кипр
Вилла 5 спален
Пареклисия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Это для красивой, просторной отдельно стоящей виллы, которая расположена в тихом и безопасно…
$7,360
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Вилла 4 спальни в Пареклисия, Кипр
Вилла 4 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Большая 4 спальня Вилла расположена в спокойной, комфортной для проживания зоне Пареклисия, …
$11,322
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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