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Долгосрочная аренда вилл в Героскипу, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта вилла с 3 спальнями оснащена системой солнечной энергии, усовершенствованной системой си…
$4,529
в месяц
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Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Этаж 2
Роскошная вилла с 3 спальнями для аренды в Героскипу, Пафос Эта изысканная вилла с 3 спальн…
$4,529
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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