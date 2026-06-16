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Долгосрочная аренда вилл около гольф-клуба на Кипре

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муниципалитет Пафос
6
муниципалитет Ларнака
4
Пейя
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муниципалитет Лимасол
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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Куклия, Кипр
Вилла 3 спальни
Куклия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Доступно в сентябре 2026 года Откройте для себя эту очаровательную отдельно стоящую виллу в…
$3,239
в месяц
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Параметры недвижимости на Кипре

с садом
с видом на горы
с видом на море
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