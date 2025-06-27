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Долгосрочная аренда вилл в Гермасойе, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Вилла 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
290 мест! Построено 2012 4 спальни 2 ванные комнаты! Парковка 2 склада большой подвал с одни…
$2,906
в месяц
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Вилла 5 спален в Гермасойя, Кипр
Вилла 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Очень большой роскошный дом в отличном месте в районе Гермасогии очень близко к выходу с выс…
$8,719
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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