Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Пафос
  5. Квартиры

Квартиры с бассейном в Пафос, Кипр

пентхаусы
3
однокомнатные
30
двухкомнатные
74
трехкомнатные
119
четырехкомнатные
17
Квартира В архив
Очистить
7 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 245 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 245 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
€770,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 93 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 93 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€375,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€210,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€225,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 85 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€189,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 93 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€375,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 245 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
€770,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти