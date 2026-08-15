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Квартиры с бассейном в муниципалитете Пафос, Кипр

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49 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 121 м²
Этаж 3/3
Расположенный в оживленном прибрежном районе Като Пафос, всего в 600 метрах от моря, этот со…
$1,14 млн
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John Taylor Cyprus
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 166 м²
Продаётся просторная 3-спальная квартира в комплексе City Landmark — идеальное решение для к…
$836,836
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается квартира с 1 спальней в комплексе Horizon, Кипр. Современный проект от надежног…
$283,808
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Продается квартира с 1 спальней в комплексе Celestia, Като Пафос. Современный проект от н…
$254,997
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 2
Проект представляет собой современный жилой комплекс, расположенный в оживленном районе Univ…
$518,998
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Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается современная квартира с 1 спальней в комплексе MITO Paramount, Пафос. Квартира вклю…
$403,447
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 740 м²
Продаётся элегантная 3-спальная вилла в Avakas Residences 2, предлагающая комфорт и современ…
$1,16 млн
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Продается квартира с 1 спальней в комплексе Avalon Gardens 2. Современный проект от надеж…
$258,000
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Продается квартира с 2 спальнями в комплексе Pine Park, район Tombs of the Kings, Като Пафос…
$514,403
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается квартира с 2 спальнями в комплексе Lazzero Park, Като Пафос. Современный проект…
$520,315
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Продаётся стильная 2-спальная квартира в комплексе City 9 — современная жизнь в центре Пафос…
$565,747
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2/4
НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС – KINGS SEA VIEW TOWER Kings Sea View Tower – это эксклюзи…
$660,012
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Продается квартира с 2 спальнями в комплексе Celestia, Като Пафос. Современный проект от …
$375,000
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Продается современная квартира с 2 спальнями в центре Пафоса — Infinity. Квартира сочетает с…
$631,338
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Продается: 2-комнатная квартира в комплексе Eden Bay, Лимассол. Современный проект с утон…
$727,565
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Продается квартира с 2 спальнями в комплексе Lazzero Park, Като Пафос. Современный проект…
$419,801
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Квартира 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 411 м²
Продаётся: просторная 4-спальная квартира в Eden Bay, идеально подходящая для семей или цени…
$1,76 млн
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/4
Просторные 2-комнтаные апартаменты площадью 75,82 кв.м. на 1-ом этаже строящегося комплекса …
$415,129
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продается элегантная квартира с 3 спальнями в комплексе Downtown Residences, в центре Като П…
$580,879
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Продается: изысканная двухкомнатная квартира в Noble, Пафос. Эксклюзивный дом состоит всего …
$440,060
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Продается однокомнатная квартира в Eden Bay, предлагающая элегантную прибрежную жизнь с прем…
$422,457
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Просторная трёхкомнатная квартира в Eden Bay — современном закрытом комплексе в Лимассоле. В…
$891,854
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Этаж 3/3
Расположенный в оживленном прибрежном районе Като Пафос, всего в 600 метрах от моря, этот со…
$1,35 млн
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Агентство
John Taylor Cyprus
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Продается квартира с 1 спальней в новом комплексе в Эмбе, рядом с Пафосом. Современный пр…
$355,000
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Продается современная квартира с 2 спальнями в комплексе Downtown Residences, в центре Като …
$498,734
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Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 72 м²
Продается студия в Eden Bay, предлагающая идеальное сочетание продуманного дизайна и изыскан…
$340,313
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается современная квартира с 2 спальнями в центре Пафоса — Infinity. Квартира сочетает с…
$464,703
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Этаж 3/3
Расположенный в оживленном прибрежном районе Като-Пафос, всего в 600 метрах от моря, этот со…
$1,03 млн
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Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Продаётся элегантная 1-спальная квартира в комплексе City Landmark — идеальное сочетание ком…
$459,669
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Universal Park III — Роскошные апартаменты и пентхаусы в Пафосе Добро пожаловать в Univer…
$621,951
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Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

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