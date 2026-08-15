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Квартиры у моря в муниципалитете Пафос, Кипр

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116 объектов найдено
Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Продается уютная квартира с ключом. Недвижимость расположена в районе Агиос Теодорос, предл…
$439,575
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продается: Просторная двухкомнатная, двухкомнатная квартира, строящаяся в востребованных гро…
$830,824
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продается: Просторная двухкомнатная, двухкомнатная квартира, строящаяся в востребованных гро…
$769,751
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продается: Просторная двухкомнатная, двухкомнатная квартира, строящаяся в востребованных гро…
$691,393
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Квартира в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Продается: современная квартира-студия, которая в настоящее время строится в популярном райо…
$394,094
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
На продажу выставлена современная строящаяся квартира, строительство которой планируется зав…
$474,488
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Впечатляющие, высококачественные структуры. Эта роскошная башня будет иметь 50 роскошных ап…
$2,57 млн
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Продается: современная двухкомнатная, двухкомнатная квартира, расположенная на 8-м этаже хор…
$1,94 млн
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Впечатляющие, высококачественные структуры. Эта роскошная башня будет иметь 50 роскошных ап…
$1,98 млн
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Собственность Описание Эта хорошо оборудованная 3-комнатная внеплановая квартира предлагает…
$374,679
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Квартира в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Продается: современная квартира-студия, которая в настоящее время строится в популярном райо…
$371,048
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продается современная, строящаяся квартира, предлагающая комфортное внутреннее пространство …
$497,569
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Квартира 5 спален в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 5 спален
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Продается: Просторная 5-комнатная квартира, строящаяся в востребованном районе Гробницы коро…
$2,77 млн
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Квартира в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Продается: современная квартира-студия, которая в настоящее время строится в популярном райо…
$394,823
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продается современная, строящаяся квартира, предлагающая комфортное внутреннее пространство …
$496,651
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2/4
НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС – KINGS SEA VIEW TOWER Kings Sea View Tower – это эксклюзи…
$660,012
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Квартира в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Продается: современная квартира-студия, которая в настоящее время строится в популярном райо…
$371,733
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Квартира в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Продается: современная квартира-студия, которая в настоящее время строится в популярном райо…
$394,823
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продается: Просторная двухкомнатная, двухкомнатная квартира, строящаяся в востребованных гро…
$723,658
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Впечатляющие, высококачественные структуры. Эта роскошная башня будет иметь 50 роскошных ап…
$2,82 млн
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Квартира в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира
муниципалитет Пафос, Кипр
DOLCE — Современные апартаменты у Tombs of the Kings в Пафосе DOLCE — это коллекция из 1-…
$524,389
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продается: Просторная двухкомнатная, двухкомнатная квартира, строящаяся в востребованных гро…
$723,658
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Квартира 1 комната в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/3
Апартамент 102 — 1 спальня, 1 ванная, крытая площадь 55 м², веранда 21,45 м², общая площадь …
$523,656
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Продается: современная двухкомнатная, двухкомнатная квартира, расположенная на 8-м этаже хор…
$1,94 млн
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Квартира 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Роскошная вилла Seafront - современная прибрежная жизнь Расположенная в очень востребованно…
$5,42 млн
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Квартира в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Продается: современная квартира-студия, которая в настоящее время строится в популярном райо…
$371,733
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Квартира 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Роскошная вилла Seafront - современная прибрежная жизнь Расположенная в очень востребованно…
$5,42 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продается: Просторная двухкомнатная, двухкомнатная квартира, строящаяся в востребованных гро…
$769,751
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продается: Просторная двухкомнатная, двухкомнатная квартира, строящаяся в востребованных гро…
$691,393
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Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Продается: Просторная 3-комнатная квартира, строящаяся в желаемом районе Като Пафоса. Это св…
$2,30 млн
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Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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