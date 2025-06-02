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Квартиры с садом в муниципалитете Пафос, Кипр

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66 объектов найдено
Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Altavue Residences - роскошные апартаменты в самом сердце Пафоса с потрясающим видом на горо…
$403,595
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Ecliptica стильные апартаменты в престижном районе Лимассола, где комфорт и удобство сочетаю…
$784,453
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Cieloro Residences эксклюзивные апартаменты с 2 и 3 спальнями в самом сердце Пафоса. Совреме…
$416,101
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Sylvora Estates это элегантные виллы на Кипре, которые идеально сочетают роскошь и природу. …
$392,226
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Astra 12 - Умная инвестиция и жизнь в комфорте в Пафосе Расположенный рядом с Гробницами ко…
$473,173
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Sylvora Estates это элегантные апартаменты на Кипре, идеально сочетающие роскошь и природу. …
$500,231
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Lavender Elegance это потрясающий уголок уюта, расположенный в престижном жилом курорте, все…
$824,244
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
La Majestica - изысканный жилой комплекс на солнечном Кипре, предлагающий современный комфор…
$238,747
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Astra 12 - Умная инвестиция и жизнь в комфорте в Пафосе Расположенный рядом с Гробницами ко…
$437,702
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Astra 12 - Умная инвестиция и жизнь в комфорте в Пафосе Расположенный рядом с Гробницами ко…
$420,649
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Lusso стильные апартаменты, расположенные в престижном районе Кипра. Эти современные 2-комна…
$511,600
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Prestige Manor стильные апартаменты в сердце Пафоса, идеально расположенные рядом с историче…
$397,911
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Квартира в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира
муниципалитет Пафос, Кипр
Calivora Estates предлагает 88 роскошных резиденций, включая студии, апартаменты с 1-4 спаль…
$386,542
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Cieloro Residences эксклюзивные апартаменты с 2 и 3 спальнями в самом сердце Пафоса. Совреме…
$540,022
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Lurriente Apartments это современный четырехэтажный комплекс, расположенный в тихом районе П…
$272,853
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Astra 12 - Умная инвестиция и жизнь в комфорте в Пафосе Расположенный рядом с Гробницами ко…
$464,987
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Lurriente Apartments is a modern four-story complex located in a peaceful residential area o…
$397,911
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Veluna Apartments расположены в престижном районе Кипра, предлагая стильные и комфортные дву…
$972,039
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Novarion Estates представляет роскошную квартиру на 6-м этаже в эксклюзивном прибрежном комп…
$2,78 млн
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Апартаменты Felice предлагают современную жизнь в динамичном районе, сочетая комфорт и стиль…
$346,751
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Традиционная резиденция в живописном районе Тала, в пригороде Пафоса, Кипр Предлагаются про…
$570,180
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция с бассейном и тренажерным залом в центре Пафоса, Кипр Резиденция рас…
$492,017
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Комплекс таунхаусов с бассейнами и зеленой зоной, Пафос, Кипр Предлагаются таунхаусы с сада…
$192,453
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 4
Резиденция премиум класса в спокойном районе, в центре Пафоса, Кипр Предлагаются эксклюзивн…
$290,239
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Резиденция с садом и бассейном в 300 метрах от моря, Пафос, Кипр Предлагаются апартаменты и…
$184,375
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжа, Като Пафос, Кипр Предлагаются виллы …
$661,590
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Комплекс из двух таунхаусов с бассейнами, Пафос, Кипр Предлагаются элитные таунхаусы с собс…
$650,564
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Квартира 6 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 6 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 413 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл рядом с морем и туристической зоной Пафоса, Кипр Предлагается новая вил…
$1,30 млн
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Като Пафос, Кипр Предлагаются виллы с зонами барбекю …
$597,736
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Квартира 8 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 8 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 8
Количество спален 7
Площадь 760 м²
Количество этажей 2
Новый эксклюзивный комплекс вилл с панорамным видом на море, Пафос, Кипр Предлагаются элитн…
$2,87 млн
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Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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