Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Пафос
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в муниципалитете Пафос, Кипр

;
пентхаусы
58
квартиры-студии
34
однокомнатные
484
двухкомнатные
1080
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
12 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2/4
НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС – KINGS SEA VIEW TOWER Kings Sea View Tower – это эксклюзи…
$660,012
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Stasis Estates
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/4
НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС – KINGS SEA VIEW TOWER Kings Sea View Tower – это эксклюзи…
$694,328
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Stasis Estates
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 1/4
НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС – KINGS SEA VIEW TOWER Kings Sea View Tower – это эксклюзи…
$609,080
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Stasis Estates
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Написать в Telegram
DD CO DEDD CO DE
Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1/4
НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС – KINGS SEA VIEW TOWER Kings Sea View Tower – это эксклюзи…
$728,645
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Stasis Estates
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Написать в Telegram
Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл и таунхаусов с панорамным видом, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с панорамным …
$514,405
Оставить заявку
Квартира 13 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 13 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 13
Количество спален 12
Площадь 990 м²
Количество этажей 3
Элитная вилла с бассейном и вертолетной площадкой рядом с гольф-клубом, Камарес, Кипр Предл…
$12,14 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 6
Новая закрытая резиденция с бизнес-центром и рестораном в центре Пафоса, Кипр Предлагаются …
$388,546
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Большая резиденция с полями для гольфа, спа-центром и клубом верховой езды в природном запов…
$879,040
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с зелеными зонами в спокойном районе, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с панора…
$520,451
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Комплекс из двух таунхаусов с бассейнами, Пафос, Кипр Предлагаются элитные таунхаусы с собс…
$650,564
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
Комплекс современных вилл недалеко от поля для гольфа, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с пан…
$503,635
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамным видом недалеко от пляжа и поля для гольфа, Пафос, Кипр Предлагаются вилл…
$497,812
Оставить заявку

Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти