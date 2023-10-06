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Квартиры с видом на горы в Пафос, Кипр

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9 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамным видом недалеко от пляжа и поля для гольфа, Пафос, Кипр Предлагаются вилл…
€472,500
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
Комплекс современных вилл недалеко от поля для гольфа, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с пан…
€456,750
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном в 500 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются апартаменты…
€650,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Комплекс из двух таунхаусов с бассейнами, Пафос, Кипр Предлагаются элитные таунхаусы с собс…
€590,000
Квартира 12 спален с парковкой, с террасой, с садом в Пафос, Кипр
Квартира 12 спален с парковкой, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
Комнаты 13
Площадь 990 м²
Количество этажей 3
Элитная вилла с бассейном и вертолетной площадкой рядом с гольф-клубом, Камарес, Кипр Предл…
€11,52 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
Большая резиденция с полями для гольфа, спа-центром и клубом верховой езды в природном запов…
€845,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 153 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€1,33 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 107 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 107 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€315,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 107 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€315,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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