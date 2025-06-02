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Квартиры с гаражом в муниципалитете Пафос, Кипр

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56 объектов найдено
Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 224 м²
Reisser Apartments это роскошная 3-комнатная мезонетта на продажу в Пафосе, Кипр. Жители смо…
$375,173
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Altavue Residences - роскошные апартаменты в самом сердце Пафоса с потрясающим видом на горо…
$403,595
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Talo Apartments современный жилой комплекс на Кипре, предлагающий стильные и просторные апар…
$375,173
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Calida это современный жилой комплекс, сочетающий стильный дизайн и функциональность. Апарта…
$522,969
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Апартаменты Marresini на Кипре предлагают современную жизнь с удобным доступом к лифту, прос…
$420,649
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Cieloro Residences эксклюзивные апартаменты с 2 и 3 спальнями в самом сердце Пафоса. Совреме…
$416,101
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
La Serenita это современный жилой комплекс на Кипре, расположенный в престижном районе. Апар…
$335,382
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
$653,711
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Thalessa это исключительный жилой проект, расположенный на живописном побережье Киссонерги. …
$261,484
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Sylvora Estates это элегантные виллы на Кипре, которые идеально сочетают роскошь и природу. …
$392,226
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Апартаменты Seniarte предлагают просторные интерьеры с великолепными видами на море и город.…
$659,395
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Casa Reina это стильный жилой комплекс на Кипре, предлагающий комфортные апартаменты в прест…
$198,955
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Virela современный жилой комплекс, расположенный в престижном районе Кипра. В комплексе пред…
$267,169
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
La Majestica - изысканный жилой комплекс на солнечном Кипре, предлагающий современный комфор…
$289,906
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Квартира в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира
муниципалитет Пафос, Кипр
Located between Kato Pafos and Coral Bay, Universal offers a prime residential area with eas…
$659,395
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Sylvora Estates это элегантные апартаменты на Кипре, идеально сочетающие роскошь и природу. …
$500,231
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Averissa Apartments предлагает стильные и комфортабельные жилые пространства для постоянного…
$534,337
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Lavender Elegance это потрясающий уголок уюта, расположенный в престижном жилом курорте, все…
$824,244
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Thalessa это исключительный жилой проект, расположенный на живописном побережье Киссонерги. …
$443,386
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
La Majestica - изысканный жилой комплекс на солнечном Кипре, предлагающий современный комфор…
$238,747
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Апартаменты Qaleno предлагают уникальный опыт жизни в престижном районе. С современным дизай…
$267,169
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Virellis Homes предлагает просторную трехкомнатную квартиру, расположенную на отдельном этаж…
$477,493
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Averissa Apartments предлагает стильные и комфортабельные жилые пространства для постоянного…
$358,120
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Golden Plains это современные апартаменты, расположенные в престижном районе Кипра, идеально…
$1,53 млн
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Astra 12 - Умная инвестиция и жизнь в комфорте в Пафосе Расположенный рядом с Гробницами ко…
$437,702
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Предлагаем уютные апартаменты в Рестриа, в шаговой доступности от супермаркетов, спортзалов,…
$170,533
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Reisser Apartments это роскошная 3-комнатная апартаменты на продажу в Пафосе, Кипр. Жители с…
$471,809
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Arveris Glade предлагает 20 роскошных апартаментов в популярном районе Гробницы царей в Пафо…
$443,386
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Vianora Estates предлагает роскошную 3-комнатную мезонету с отличными удобствами, включая де…
$375,173
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Talo Apartments это современный жилой комплекс, расположенный в престижном районе Кипра. Ком…
$284,222
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Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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