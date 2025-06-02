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Квартиры с террасой в муниципалитете Пафос, Кипр

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100 объектов найдено
Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
VELORA стильные 2-комнатные апартаменты, расположенные в престижном районе Кипра. Просторные…
$437,702
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Cieloro Residences эксклюзивные апартаменты с 2 и 3 спальнями в самом сердце Пафоса. Совреме…
$416,101
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Sylvora Estates это элегантные виллы на Кипре, которые идеально сочетают роскошь и природу. …
$392,226
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Lavender Elegance это потрясающий уголок уюта, расположенный в престижном жилом курорте, все…
$824,244
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Thalessa это исключительный жилой проект, расположенный на живописном побережье Киссонерги. …
$443,386
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Solvaira Homes это место, где средиземноморская атмосфера гармонично сочетается с современны…
$289,906
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Lorvian Retreats в Пафосе предлагает эксклюзивную коллекцию из 14 двухкомнатных апартаментов…
$437,702
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 7
Резиденция с бассейном и зонами отдыха в центре Пафоса, Кипр Предлагаются апартаменты с пан…
$283,998
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция в Пафосе, Кипр Предлагаются квартиры с террасами и парковочным…
$572,156
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Квартира 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл в 200 метрах от моря, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с бассейнам…
$632,921
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Традиционная резиденция в живописном районе Тала, в пригороде Пафоса, Кипр Предлагаются про…
$570,180
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Пафос, Кипр Предлагаются просторные вилл…
$999,849
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Квартира 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 219 м²
Количество этажей 3
Современный комплекс вилл в центре Пафоса, Кипр Предлагаются виллы с большими крытыми веран…
$616,211
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция с бассейном и тренажерным залом в центре Пафоса, Кипр Резиденция рас…
$492,017
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция с бассейном в популярном районе Пафоса, Кипр Предлагается пент…
$646,641
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл и таунхаусов с панорамным видом, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с панорамным …
$514,405
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Комплекс таунхаусов с бассейнами и зеленой зоной, Пафос, Кипр Предлагаются таунхаусы с сада…
$192,453
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 3
Резиденция с парковкой в центре Пафоса, Кипр Предлагаются апартаменты, занимающие весь этаж…
$418,415
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 4
Резиденция премиум класса в спокойном районе, в центре Пафоса, Кипр Предлагаются эксклюзивн…
$290,239
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Резиденция с садом и бассейном в 300 метрах от моря, Пафос, Кипр Предлагаются апартаменты и…
$184,375
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжа, Като Пафос, Кипр Предлагаются виллы …
$661,590
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция с бассейном в 450 метрах от пляжа, Като Пафос, Кипр Предлагаются кра…
$566,955
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Комплекс из двух таунхаусов с бассейнами, Пафос, Кипр Предлагаются элитные таунхаусы с собс…
$650,564
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Квартира 6 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 6 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 413 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл рядом с морем и туристической зоной Пафоса, Кипр Предлагается новая вил…
$1,30 млн
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Като Пафос, Кипр Предлагаются виллы с зонами барбекю …
$597,736
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Квартира 8 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 8 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 8
Количество спален 7
Площадь 760 м²
Количество этажей 2
Новый эксклюзивный комплекс вилл с панорамным видом на море, Пафос, Кипр Предлагаются элитн…
$2,87 млн
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Новая вилла с бассейном, Пафос, Кипр Предлагается двухэтажная вилла с бассейном, парковочны…
$717,283
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция в 600 метрах от моря, в туристическом районе, Като Пафос, Кипр Предл…
$402,113
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с бассейном в престижном районе Пафоса, Кипр Предлагаются элитные просторн…
$391,245
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с бассейном в центре Пафоса, Кипр Предлагаются элитные апартаменты с…
$405,624
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Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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