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Квартиры около гольф-клуба в муниципалитете Пафос, Кипр

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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Reisser Apartments это роскошная 3-комнатная апартаменты на продажу в Пафосе, Кипр. Жители с…
$360,384
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Апартаменты Seniarte предлагают просторные интерьеры с великолепными видами на море и город.…
$523,138
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 154 м²
Reisser Apartments это роскошная 3-комнатная мезонетта на продажу в Пафосе, Кипр. Жители смо…
$418,510
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Reisser Apartments это роскошная 3-комнатная апартаменты на продажу в Пафосе, Кипр. Жители с…
$482,449
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Merriarte Villas сочетают элегантность и функциональность, предлагая современный комфорт и с…
$313,883
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Апартаменты Seniarte предлагают просторные интерьеры с великолепными видами на море и город.…
$674,267
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Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

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