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Магазины в Никосия, Кипр

коммерческая недвижимость
20
офисы
4
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4 объекта найдено
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Просторные магазины на уровне земли с двойными стеклянными окнами - идеальные витрины для де…
€2,00 млн
Магазин под аренду в Никосия, Кипр
Магазин под аренду
Никосия, Кипр
Ground floor shop with mezzanine level and basement, in a central location, in Nicosia Munic…
Цена по запросу
Магазин в Mitsero, Кипр
Магазин
Mitsero, Кипр
A commercial space formerly used as a restaurant in Mitsero, Nicosia.The main building has a…
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
A commercial space formerly used as a restaurant in Makedonitissa, Nicosia.It comprises of a…
Цена по запросу
Realting.com
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