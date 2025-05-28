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Инвестиционная недвижимость в Никосии, Кипр

муниципалитет Никосия
28
Строволос
32
Лакатамия
3
Aglangia
4
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113 объектов найдено
Инвестиционная 2 329 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 2 329 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 329 м²
Investment opportunity in the capital of Nicosia. A residential building  in the heart of N…
$3,27 млн
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Инвестиционная 997 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 997 м²
Никосия, Кипр
Площадь 997 м²
This building is situated close to a plethora of amenities and services such as shops, schoo…
$1,20 млн
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Инвестиционная 1 222 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 1 222 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 222 м²
Introducing an unparalleled opportunity to own a piece of sophistication in the vibrant hear…
$2,72 млн
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Инвестиционная 2 754 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 2 754 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 754 м²
The commercial building  located into Nicosia City Center. The subject area is mainly chara…
$14,77 млн
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Инвестиционная 1 085 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 1 085 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 085 м²
This is a unique opportunity for those who dealing in Medical Services. Private small Health…
Цена по запросу
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Инвестиционная 576 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 576 м²
Строволос, Кипр
Площадь 576 м²
This Residential building located in Strovolos area close to all amenities. Each floor cons…
$2,18 млн
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Инвестиционная в Строволос, Кипр
Инвестиционная
Строволос, Кипр
This is a prime location land located in Strovolos near Nuevo Campo with easy access to the …
$2,07 млн
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Инвестиционная 1 200 м² в Лация, Кипр
Инвестиционная 1 200 м²
Лация, Кипр
Площадь 1 200 м²
An incomplete building located  in Latsia area with built area of 1,200 sqm and land area of…
$964,493
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Инвестиционная 3 293 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 3 293 м²
Никосия, Кипр
Площадь 3 293 м²
This building located in Agioi Omologites close to city center and all amenities like banks,…
$16,35 млн
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Инвестиционная 1 732 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 1 732 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 732 м²
The asset is a Commercial mixed-use building in Egkomi Municipality, Nicosia District. The a…
$1,94 млн
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Инвестиционная 1 516 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 1 516 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 516 м²
This new structure comprises five levels and three basements. On the ground floor, we have p…
$4,38 млн
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Инвестиционная 605 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 605 м²
Строволос, Кипр
Площадь 605 м²
This commercial building located in Strovolos area close to all amenities. The property con…
$1,39 млн
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Инвестиционная 1 204 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 1 204 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 204 м²
Двухэтажное здание смешанного назначения в Агланции. Оно находится в престижном месте с хоро…
$2,59 млн
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Инвестиционная 192 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 192 м²
Никосия, Кипр
Площадь 192 м²
This property is a mixed-use building located within Nicosia’s old city walls. The building…
$232,132
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Инвестиционная 132 м² в район Никосия, Кипр
Инвестиционная 132 м²
район Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
This modern property is located in the beautiful area of Cavo Greko in a high end gated comp…
$403,234
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Инвестиционная 879 м² в Лакатамия, Кипр
Инвестиционная 879 м²
Лакатамия, Кипр
Площадь 879 м²
7 apartments of 2 bebdrooms , 2 apartment of 1 bedrooms and 1 apartment of 3 bedrooms locate…
$1,19 млн
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Инвестиционная 1 830 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 1 830 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 830 м²
A three-storey commercial building located in Strovolos. The building has a basement with a…
$1,50 млн
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Инвестиционная 10 000 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 10 000 м²
Никосия, Кипр
Площадь 10 000 м²
High-End Office Tower for Sale in Cyprus Capital's Bussines centre! Situated near all head o…
$30,49 млн
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Инвестиционная 2 245 м² в район Никосия, Кипр
Инвестиционная 2 245 м²
район Никосия, Кипр
Площадь 2 245 м²
Luxury Commercial Building located in a Prime location of Nicosia, The property is rented to…
$8,87 млн
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Инвестиционная 18 000 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 18 000 м²
Строволос, Кипр
Площадь 18 000 м²
This strategically located building is close proximity to the roundabout junction at the ent…
$38,14 млн
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Инвестиционная 400 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 400 м²
Никосия, Кипр
Площадь 400 м²
Residential building is now available for sale in Engomi Area near University of Nicosia and…
$1,61 млн
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Инвестиционная 2 550 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 2 550 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 550 м²
Attractive investment opportunity! The student residence project is a four-story modern buil…
$5,16 млн
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Инвестиционная 6 800 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 6 800 м²
Никосия, Кипр
Площадь 6 800 м²
20-level office complex with panoramic views from all floors is now available for sale. The…
Цена по запросу
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Инвестиционная 715 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 715 м²
Строволос, Кипр
Площадь 715 м²
Commercial building in an excellent location in Strovolos, which is considered one of the bu…
$2,02 млн
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Инвестиционная 559 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 559 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 559 м²
Многофункциональное здание в Агии Омологитес. Оно построено на участке площадью 722 кв. м с …
$971,541
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Инвестиционная 853 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 853 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 853 м²
A four-storey mixed-use building with basement in Agioi Omologites, Nicosia. The building co…
$1,36 млн
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Инвестиционная 600 м² в Yeri, Кипр
Инвестиционная 600 м²
Yeri, Кипр
Площадь 600 м²
Residential building is now available for sale in Geri Area close to all amenities. The ass…
Цена по запросу
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Инвестиционная 500 м² в район Никосия, Кипр
Инвестиционная 500 м²
район Никосия, Кипр
Площадь 500 м²
Двухэтажный дом с бассейном, а также ресторан в деревне Палахори Ореини в районе Никосии. Ок…
$392,885
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Инвестиционная 2 063 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 2 063 м²
Строволос, Кипр
Площадь 2 063 м²
Luxurious Building located in Strovolos Area close to all amenities and services. Type:    …
Цена по запросу
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Инвестиционная в Лация, Кипр
Инвестиционная
Лация, Кипр
Beautiful plots in a quite area of Latsia where the building density is low. suitable for t…
$155,229
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Типы недвижимости в Никосии

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