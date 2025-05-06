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Виллы с садом в районе Никосия, Кипр

Никосия
52
Строволос
19
Лация
10
Лакатамия
7
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41 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Средиземноморье - провинция Пафос, с 180 кв.м. …
$329,945
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в провинции Мессой - Пафос, площадью 170 кв. М.м.…
$306,816
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Вилла 2 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Luxurious two bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 134 sq.m. covered interior bui…
$227,883
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 192 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
$259,957
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 170 sq.m. covered interior s…
$307,147
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Вилла 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
Полунезависимый роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Полемидии - провинция Лимассол,…
$490,445
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Вилла 6 комнат в Строволос, Кипр
Вилла 6 комнат
Строволос, Кипр
Число комнат 6
Площадь 289 м²
Строящаяся роскошная вилла с шестью спальнями, с подвалом, для продажи в Агиа Фила - провинц…
$679,887
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Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в средиземноморской провинции Пафос, площадью 180…
$326,611
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 169 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesa Chorio - Paphos , with 169 sq.m. covered inte…
$309,949
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Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 192 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
$269,955
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Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$319,947
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Вилла 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Chloraka - Paphos , with 200 sq.m. covered interio…
$495,399
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Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Tremithousa - Paphos, with 183 sq.m. covered inter…
$326,963
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Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$319,947
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 170 sq.m. covered interior s…
$307,147
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Вилла 2 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Роскошный двухкомнатный особняк на продажу в Средиземноморье - провинция Пафос, с 134 кв.м. …
$229,962
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Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 169 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesa Chorio - Paphos , with 169 sq.m. covered inte…
$317,055
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 165 м²
Полунезависимый, роскошный особняк с тремя спальнями на продажу в провинции Полемидия - Лима…
$472,670
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Хлорака - Пафос, с 200 кв.м. крытое внутреннее про…
$426,043
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Вилла 4 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 184 м²
Роскошный особняк с четырьмя спальнями на продажу в Пегеи - провинция Пафос, с 184 т.м. крыт…
$430,425
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Вилла 4 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 228 м²
Роскошный особняк с четырьмя спальнями на продажу в провинции Хлорака - Пафос, площадью 210 …
$429,929
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Вилла 3 комнаты в Yeri, Кипр
Вилла 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 169 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Меса Хорио - провинция Пафос, 169 т.м. крытый и…
$296,919
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Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$317,055
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Вилла 2 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Роскошная вилла с двумя спальнями на продажу в Мезоги - Пафос, с 134 кв.м. крытый интерьер п…
$229,962
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Вилла 3 комнаты в Yeri, Кипр
Вилла 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 164 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 164 кв.м. крытое внутреннее прос…
$290,287
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Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 192 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 192 sq.m. covered interior s…
$277,423
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Вилла 4 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
$489,919
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Вилла 2 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Роскошная вилла с двумя спальнями на продажу в Мезоги - Пафос, с 134 кв.м. крытый интерьер п…
$229,962
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Вилла 2 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Роскошная вилла с двумя спальнями на продажу в Мезоги - Пафос, с 134 кв.м. крытый интерьер п…
$228,872
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Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 195 м²
Three bedroom luxury villa under construction for sale in Kalogiroi - Limassol province, wit…
$609,340
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Параметры недвижимости в районе Никосия, Кипр

с гаражом
с бассейном
Недорогая
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