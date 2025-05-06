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Виллы с бассейном в районе Никосия, Кипр

Никосия
52
Строволос
19
Лация
10
Лакатамия
7
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9 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Роскошный двухэтажный дом с тремя спальнями на продажу в Агиа Текла - провинция Фамагуста. Д…
$474,921
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Вилла 6 комнат в Строволос, Кипр
Вилла 6 комнат
Строволос, Кипр
Число комнат 6
Площадь 289 м²
Строящаяся роскошная вилла с шестью спальнями, с подвалом, для продажи в Агиа Фила - провинц…
$679,887
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Вилла 3 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Вилла 3 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 3
Площадь 185 м²
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 149 к…
$252,381
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Вилла 4 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
$489,919
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Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 195 м²
Three bedroom luxury villa under construction for sale in Kalogiroi - Limassol province, wit…
$609,340
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Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 195 м²
Продается роскошная вилла с тремя спальнями в провинции Калогирой - Лимассол, площадью 206 к…
$608,684
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Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 168 м²
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 143 т…
$244,959
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Вилла в Никосия, Кипр
Вилла
Никосия, Кипр
Площадь 160 м²
Последняя вилла в комплексе вилл в Никосии (Lefkosa), район Gonyeli. Общее количество вилл …
$270,931
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Вилла 3 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Вилла 3 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 3
Площадь 185 м²
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 149 т…
$252,381
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Параметры недвижимости в районе Никосия, Кипр

с гаражом
с садом
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