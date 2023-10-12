Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Ларнака
  5. Виллы

Виллы с бассейном в Ларнака, Кипр

Kiti
25
Ларнака
22
Oroklini
5
Maroni
4
Вилла В архив
Очистить
38 объектов найдено
Вилла 4 спальни с бассейном в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 188 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€470,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 225 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€850,000
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Марони, Кипр
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Марони, Кипр
Комнаты 4
Площадь 178 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
€460,000
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Марони, Кипр
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Марони, Кипр
Комнаты 4
Площадь 178 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
€460,000
Вилла 3 комнаты с бассейном, с крытой парковкой, с верандой в Марони, Кипр
Вилла 3 комнаты с бассейном, с крытой парковкой, с верандой
Марони, Кипр
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia Thekla - Famagusta…
€458,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 721 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 721 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,45 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 864 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 864 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,94 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€4,86 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€5,15 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 713 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 713 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,35 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 732 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 732 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,68 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 922 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 922 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€6,78 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 676 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€4,54 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€6,77 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 680 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€3,42 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€4,24 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 682 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 682 кв.м В Ларнаке. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€4,41 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 676 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€3,36 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 127 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€595,000
Вилла 2 спальни с бассейном, с furnishings в Menogeia, Кипр
Вилла 2 спальни с бассейном, с furnishings
Menogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€315,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Инвестиционный проект, состоящий из роскошных 10 вилл вилл, расположен всего в 200 м от бере…
€5,20 млн
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Предлагаемый дом лучший в новом эксклюзивном проекте, который представляет собой уникальныйк…
€750,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Зиги, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Зиги, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,20 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 135 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€2,00 млн
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 478 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 478 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€4,45 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном в Meneou, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном
Meneou, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 485 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 485 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€2,70 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Мосфилоти, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Мосфилоти, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из одной спальной…
€1,000,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 251 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€350,000
Вилла 8 спален с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 8 спален с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 640 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 640 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€2,50 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 216 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€500,000

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти