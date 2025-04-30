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Виллы с садом в районе Ларнака, Кипр

муниципалитет Ларнака
13
Oroklini
12
Арадиппу
3
Zygi
6
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17 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в район Ларнака, Кипр
Вилла 4 комнаты
район Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Ливадия, Кипр Предлагаются виллы с ба…
$429,283
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Наш строящийся проект расположен в самом перспективном районе Ларнаки, всего в 200 метрах от…
$681,192
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 170 кв.м. крытый интерьер построен…
$336,871
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 170 кв.м. крытый интерьер построен…
$339,944
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тремитоуза - Пафос, с 183 кв.м. крытый интерьер по…
$349,942
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 170 кв.м. крытый интерьер построен…
$336,871
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Вилла 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Площадь 621 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Агиа Фила - провинция Л…
$2,10 млн
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Вилла 8 комнат в Перволия, Кипр
Вилла 8 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 8
Площадь 350 м²
Продается роскошная вилла с восемью спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. Вилла состо…
$1,95 млн
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Тала - провинция Пафос, 170 т.м. крытый интерье…
$339,944
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Вилла 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс таунхаусов в престижном районе, Ороклини, Кипр Предлагаются таунхаусы с ухож…
$429,283
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 176 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 176 кв. крытый интерьер построен…
$359,940
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Вилла 4 комнаты в Maroni, Кипр
Вилла 4 комнаты
Maroni, Кипр
Число комнат 4
Площадь 178 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
$460,454
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 176 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 176 кв. крытый интерьер построен…
$359,940
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Наш проект по строительству находится в наиболее перспективной площади LARNACA всего в 200 м…
$805,374
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Вилла 5 комнат в Перволия, Кипр
Вилла 5 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 5
Площадь 305 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадью 3…
$1,84 млн
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Вилла 4 комнаты в Maroni, Кипр
Вилла 4 комнаты
Maroni, Кипр
Число комнат 4
Площадь 178 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
$455,767
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Наш строящийся проект расположен в самом перспективном районе Ларнаки, всего в 200 метрах от…
$863,190
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Параметры недвижимости в районе Ларнака, Кипр

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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