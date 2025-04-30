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Виллы с террасой в районе Ларнака, Кипр

муниципалитет Ларнака
13
Oroklini
12
Арадиппу
3
Zygi
6
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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в район Ларнака, Кипр
Вилла 4 комнаты
район Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Ливадия, Кипр Предлагаются виллы с ба…
$429,283
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Вилла 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс таунхаусов в престижном районе, Ороклини, Кипр Предлагаются таунхаусы с ухож…
$429,283
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Параметры недвижимости в районе Ларнака, Кипр

с гаражом
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с видом на горы
с видом на море
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