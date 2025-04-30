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Пентхаусы с садом в районе Ларнака, Кипр

муниципалитет Ларнака
81
Арадиппу
56
Арадиппу
22
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3 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 5 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с парковкой, Ларнака, Кипр Предлагаются квартиры с террасами. …
$364,099
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются квартиры с балконами. Пентхаусы имеют …
$395,308
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Пентхаус 7 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 7 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 401 м²
Количество этажей 6
Современная резиденция с бассейном в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются элитные двухуровневы…
$1,58 млн
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Параметры недвижимости в районе Ларнака, Кипр

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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