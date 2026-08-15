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Пентхаусы с видом на горы в районе Ларнака, Кипр

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муниципалитет Ларнака
131
Арадиппу
68
Oroklini
12
Kiti
3
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2 объекта найдено
Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Этаж 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$343,196
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Параметры недвижимости в районе Ларнака, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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