Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Ларнака
  5. Пентхаусы

Пентхаусы возле озера в Ларнака, Кипр

Ларнака
6
Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Кипр, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Кипр, Кипр
Комнаты 4
Площадь 210 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площа…
€369,125
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 622 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию роскошную виллу в элитном комплексе города Лимассол. Вилла включа…
€4,44 млн
Квартира 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 86 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€764,536
Дом 4 комнаты с парковкой, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 комнаты с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 186 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€625,751
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Добро пожаловать в эту потрясающую 2-комнатную квартиру, расположенную в желанном районе Пап…
€449,196
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
€564,900
Дом 4 спальни в Empa, Кипр
Дом 4 спальни
Empa, Кипр
Количество спален 4
Площадь 159 м²
Отдельная вилла с 4 спальнями, изящно расположенная в очаровательной деревне Тремитуса. Этот…
€349,829
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€1,28 млн
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с подвалом в Протарас, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с подвалом
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Квартира на первом этаже с тремя спальнями на продажу в Деринии - провинции Фамагуста. Кварт…
€168,607
Квартира 1 спальня в Трипимени, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трипимени, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€45,283
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 329 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 329 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€965,726
Квартира 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 80 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€663,420

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти