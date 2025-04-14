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Жилой комплекс Breeze Residence

район Ларнака, Кипр
от
$202,222
от
$2,106/м²
BTC
2.4053901
ETH
126.0767779
USDT
199 933.7284776
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
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ID: 26238
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Ларнака

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

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Breeze Residence - это жилой комплекс премиум-класса в Ливадии, Ларнака, Кипр, с доставкой в декабре 2027 года. Состоящий из двух трехэтажных блоков, он предлагает 1-, 2- и 3-комнатные квартиры площадью от 96 м2 до 240,5 м2 по цене от 180 000 до 380 000 евро. Пентхаусы имеют частные сады на крыше и бассейны, в то время как все единицы включают в себя качественную отделку: Европейская фарфоровая плитка (25 евро / м2 жилых помещений, 20 евро / м2 веранды), меламиновые кухонные шкафы и шкафы, а также санитарный пакет за 4500 евро. Энергоэффективные функции включают в себя частные фотоэлектрические системы, стеклопакеты из термоалюминиевых окон и солнечные водонагреватели. Жители наслаждаются двумя общими бассейнами, тренажерным залом и сауной, с видом на Средиземное море с верхних этажей. Расположен в 2000 м от пляжа, в 4000 м от центра города Ларнака, в 7000 м от аэропорта и в 500 м от магазинов, ресторанов и кафе, со школами в 1000 м. Гибкий план оплаты начинается с 5% резервирования, а затем поэтапных платежей. Идеально подходит для инвесторов, семей или покупателей, ищущих современный средиземноморский образ жизни.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 109.5
Цена за м², USD 2,206
Цена квартиры, USD 241,543
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 240.5
Цена за м², USD 1,775
Цена квартиры, USD 426,913

Местонахождение на карте

район Ларнака, Кипр

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Жилой комплекс Breeze Residence
район Ларнака, Кипр
от
$202,222
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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