Жилой комплекс Breeze Residence

Breeze Residence - это жилой комплекс премиум-класса в Ливадии, Ларнака, Кипр, с доставкой в декабре 2027 года. Состоящий из двух трехэтажных блоков, он предлагает 1-, 2- и 3-комнатные квартиры площадью от 96 м2 до 240,5 м2 по цене от 180 000 до 380 000 евро. Пентхаусы имеют частные сады на крыше и бассейны, в то время как все единицы включают в себя качественную отделку: Европейская фарфоровая плитка (25 евро / м2 жилых помещений, 20 евро / м2 веранды), меламиновые кухонные шкафы и шкафы, а также санитарный пакет за 4500 евро. Энергоэффективные функции включают в себя частные фотоэлектрические системы, стеклопакеты из термоалюминиевых окон и солнечные водонагреватели. Жители наслаждаются двумя общими бассейнами, тренажерным залом и сауной, с видом на Средиземное море с верхних этажей. Расположен в 2000 м от пляжа, в 4000 м от центра города Ларнака, в 7000 м от аэропорта и в 500 м от магазинов, ресторанов и кафе, со школами в 1000 м. Гибкий план оплаты начинается с 5% резервирования, а затем поэтапных платежей. Идеально подходит для инвесторов, семей или покупателей, ищущих современный средиземноморский образ жизни.